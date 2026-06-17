Технический семинар прошел на территории ГУП МО «Мособлводоканал»

Ассоциация производителей и потребителей теплоизолированных труб в промышленности и строительстве

Фото: Ассоциация производителей и потребителей теплоизолированных труб в промышленности и строительстве

Министерство энергетики Московской области совместно с Некоммерческим объединением «Ассоциация производителей и потребителей теплоизолированных труб в промышленности и строительстве» (НО АППТИПИ) организовало технический семинар для специалистов ресурсоснабжающих организаций (РСО). Участниками первой стадии обучения стали технические руководители подразделений РСО — начальники участков и мастера. Всего планируется привлечь более двухсот специалистов.

Ключевой темой семинара стало обеспечение качества и надежности эксплуатации сетей теплоснабжения. Обсуждались современные методы монтажа стыковых соединений и систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Были представлены доклады о современных тенденциях на рынке предизолированных трубопроводов и путях повышения энергоэффективности, а также сравнительные характеристики ППУ и ППМ технологий.

В рамках семинара были названы прогрессивные решения для модернизации тепловых сетей — системам гибких полимерных теплоизолированных труб групп «ИЗОПРОФЛЕКС» и «КОРДФЛЕКС». Отмечено, что данные технологии позволяют значительно сократить теплопотери и повысить долговечность сетей при реконструкции.

Представители ООО «Смит-Изоляция» продемонстрировали обзор видов стыковых соединений и методик заделки стыков для различных типов теплоизолированных труб, а также необходимое оборудование и материалы. Специалисты компании «Полипластик-Спецпроект» подробно осветили принципы работы СОДК и методику проведения контроля.

Кульминацией семинара стала практическая часть, организованная компаниями «Группа ПОЛИПЛАСТИК» и «Полипластик-Спецпроект». Для участников был проведен мастер-класс с демонстрацией заделки мастичного стыка полиэтиленовой термоусаживаемой муфтой и заделки электросварного стыка.

Мероприятие стало важным шагом в повышении квалификации специалистов РСО Московской области. Участники отметили высокий уровень организации и актуальность представленных материалов. Министерство энергетики Московской области продолжит работу по внедрению современных энергоэффективных технологий и усилению строительного контроля.