Технадзор Подмосковья зарегистрировал 27 тысяч самоходных машин за год

Инспекторы Государственного технического надзора России отмечают профессиональный праздник 18 апреля. Система контроля за техническим состоянием самоходной техники заработала в 1958 году. За это время служба выросла, и ее задачи стали шире.

С 2021 года в Подмосковье за эту сферу отвечает региональное Министерство экологии и природопользования. Ведомство следит за безопасной эксплуатацией самоходной техники и аттракционов.

«Поздравляю специалистов Гостехнадзора с их профессиональным праздником! Работа инспекторов — это важный вклад в обеспечение безопасности жителей Подмосковья, защиту окружающей среды и контроль за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации самоходной техники и аттракционов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Только за год сотрудники технадзора зарегистрировали почти 28 тысяч машин, провели более 43 тысяч техосмотров, приняли свыше 18 тысяч экзаменов на право управления техникой, а также выдали более 12 тысяч новых удостоверений тракториста-машиниста и заменили почти десять тысяч старых.

Помимо этого, специалисты организовали 277 проверок, проконсультировали более 1,3 тысячи человек и вынесли 257 штрафов за нарушения правил регистрации. Благодаря работе ведомства в бюджет Подмосковья поступило более 139 миллионов рублей госпошлины.