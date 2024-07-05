Технадзор Подмосковья за неделю одобрил работу 34 аттракционов

Гостехнадзор Минэкологии Московской области проверил состояние 34 аттракционов за неделю. По итогам проверок, нарушений безопасности у развлекательных технических средств не выявили.

«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и комфорта посетителей парков развлечений», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, своевременная работа в данном направлении позволяет обнаружить любые дефекты, которые могут возникнуть из-за износа материалов и других факторов.

Ранее в Подмосковье проверили состояние 28 аттракционов, три из которых не соответствовали требованиям законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию.

В Сергиевом Посаде, как и во всем Подмосковье, динамично и ярко развивается событийный туризм, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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