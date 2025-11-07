Техдиректор IT-компании в Дубне получил 2 награды на форуме в Санкт-Петербурге

Технический директор компании «Икс Ред Групп», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», Артем Знобищев получил две награды Ассоциации центров и специалистов поддержки технологий и инноваций. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге.

Мероприятие провели в рамках международного форума-выставки «Российский промышленник — 2025» при поддержке правительства России.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что Артем Знобищев был удостоен первой премии в категории «Молодость, создающая будущее» за вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности.

Кроме того, ему вручили медаль третьей степени. Технический директор компании получил награды за ряд работ, которые были посвящены созданию интерактивных образовательных программно-аппаратных комплексов.

«Для компании эта награда — не только престиж и узнаваемость. Это подтверждение высокой технологической компетенции команды и значимости тех научно-технических достижений и инноваций, которые создаются нами в ОЭЗ „Дубна“», — подчеркнул генеральный директор «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Компания занимается разработкой образовательных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения. Ее продукты внесены в реестр отечественного ПО.

В этом году «Икс Ред Груп» стала резидентом Государственного индустриального парка «Ключ», а также вошла в список аккредитованных образовательных центров «Университета Национальной технологической инициативы 2035».

«В ОЭЗ „Дубна“ формируется профессиональное сообщество разработчиков, инженеров и технологических предпринимателей. Наши резиденты продолжают развивать решения, ориентированные на российский рынок, и укреплять позиции в области цифрового образования». — отметил генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.

Компании, работающие на этой территории, получают комплексную поддержку, в том числе налоговые льготы и помощь в продвижении проектов.