Театры Лобни отметили Рождество

«Камерная сцена» показала спектакль «Рождество в Лобне». Зрители смогли погрузиться в праздничную постановку. Перед началом представления гостей ждала новогодняя интермедия с Медвежонком, Снегурочкой и Дедом Морозом, которая создала волшебную атмосферу.

Театр «Куклы и Люди» представил познавательный спектакль «Вместе встретим Рождество». Во время представления взрослые и дети узнали о традициях праздника: почему на столе появляется сочиво, что означает Вифлеемская звезда, зачем соблюдают пост и как на Руси проходили колядки. Праздник завершился традиционным вертепом — сценами Рождества Христова. Финальным аккордом стал полет бумажных ангелов под куполом зала.

В Лобне ежедневно проходят праздничные мероприятия. Информацию о расписании можно узнать в официальном канале администрации города.