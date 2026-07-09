Театры из Серпухова победили в международном творческом конкурсе

Студия «Синяя Птица» и кружок «Драматешка» из дворца культуры «Россия» стали лауреатами мероприятия CANNES ART FESTIVAL 2026, которое проходило во Франции в онлайн-формате 6 июля. Коллективы завоевали награды первой и второй степени.

В возрастной категории 13–15 лет «Синяя Птица» под руководством Александры Диваровой получила звание лауреата первой степени за отрывок из спектакля «Дракон» по мотивам произведений Евгения Шварца. Юные артисты справились со сложным материалом, посвященным темам выбора, справедливости и внутренней силы.

Руководитель коллектива отметила, что участие в заочных конкурсах помогает получать профессиональную оценку и готовиться к очным состязаниям. В планах театра — всероссийская олимпиада искусств в Санкт-Петербурге.

Младшая группа «Драматешка» под руководством Александры Кузиной стала лауреатом второй степени с постановкой «Баллада о королевском бутерброде». Несмотря на юный возраст (от четырех до восьми лет), дети покорили жюри искренностью и артистизмом.