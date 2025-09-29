Театральный сезон открыли в музыкально-драматическом театре в Серпухове

В Серпухове в музыкально-драматическом театре открыли XXI театральный сезон. Первым стал спектакль «Прибайкальская кадриль» по одноименной пьесе Владимира Гуркина, одного из ярких представителей русской драматургии XX века.

Сюжет основан на комичной, но в то же время человечной истории о буднях провинциального городка, где живут Валя, Федя, Серафима и Николай. Зритель, изучая их судьбы, проникается вечными темами: любовью и дружбой, предательством и прощением, поиском смыслов и поддержкой в трудные времена.

Авторы постановки строят повествование вокруг вопросов: что делать, если у соседей «и трава зеленее, и яблоки слаще, и муж лучше, и дети умнее»? Мотив «обмена партнерами, как в кадрили», становится отправной точкой для раскрытия сложных взаимоотношений, которые в итоге приводят к прозрению и взаимопомощи.

Постановка понравится широкой аудитории. Спектакль получился доступным и содержательным.

Премьера прошла с успехом. Зрители оценили игру актеров и атмосферное оформление. «Прибайкальская кадриль» заставила задуматься о вечных ценностях и стала ярким началом нового театрального года.

Режиссер-постановщик — Екатерина Гвоздева, а художественным оформлением занималась Анастасия Данилова‑Кухно.