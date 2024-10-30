Театральный молодежный фестиваль «Мосты» впервые прошел в Мытищах

Заявки на участие в молодежном фестивале в Мытищах подали 15 коллективов, только пять из них прошли в финал. Победителей наградили в центре «Импульс».

Театральный фестиваль молодежных театров «Мосты» прошел в центре «Импульс». Самых талантливых участников наградили на торжественном закрытии мероприятия.

Свои постановки представили молодежные театральные коллективы. Отборочный тур прошли пять из 15 поданных заявок, это те, кто в итоге представил свои постановки.

Успехов на пути, развития, творчества и побед пожелала заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Победителями в номинациях стали Владимир Свитов из молодежного театра «Окно», Алина Головина из театральной студии «Феникс», Михаил Мигунов из студии «Терем», Дарья Муленко из студии «Действие».

Отметили также спектакли театральных студий «Феникс» и «Терем». Приз зрительских симпатий получили участники из театральной студии «Оскар».

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