Театральный лагерь Мособлдрамы для юных артистов заработал в Подмосковье

С 1 августа в Московском областном театре драмы и комедии в Богородском округе заработал летний театральный лагерь для детей. Всего запланированы две смены по десять дней: первая проходит с 1 по 10 августа, вторая — с 11 по 22 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первая смена началась с торжественного открытия: дети произнесли клятву и нарисовали флаг своей команды. Художественный руководитель театра Михаил Чумаченко поздравил ребят и пожелал им ярких впечатлений и новых открытий.

В каждой смене участвуют по 40 детей от десяти лет. Программа насыщенная — ребята будут учиться театральному искусству под руководством опытных педагогов, посещать творческие встречи и мастер-классы, а также проходить тренинги по сценической речи. Актерскому мастерству их будет обучать Екатерина Потапова, а сценическому движению — Даниил Музипов. Помимо занятий, детей ждет общение со сверстниками и прогулки на свежем воздухе — рядом с театром есть благоустроенная фонтанная площадь и городской парк.

В завершение смены участники лагеря подготовят и покажут собственное театрализованное представление.