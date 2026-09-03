Театральный квест для семей пройдет в Чехове 5 сентября

Праздник, который пройдет уже в эту субботу, охватит множество площадок Чехова. Так, Рябиновый бульвар превратится в старинную железную дорогу рубежа XIX–XX веков с интерактивным театральным квестом.

Централизованная библиотечная сеть округа устроит для молодых семей уникальное мероприятие под название «Поезд времени Лопасня — Чехов». Квест посвящен истории города и творчеству Антона Павловича Чехова. Супружеские пары, которые состоят в браке от одного года до пяти лет булут проходить испытания на 10 тематических «станциях», где оживут персонажи чеховской эпохи.

Участников ждут стилизованная одежда, игровые монеты «Чехонте» за правильные ответы и ценные подарки, включая главный приз — виртуальный полет над городом в Центральной библиотеке.

Начало мероприятия запланировано на 14:00. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до начала мероприятия. Информацию можно найти на сайте Администрации Чехова.