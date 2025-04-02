Театральный коллектив из Луховиц победил на всероссийском конкурсе чтецов

Воспитанники театрального коллектива «Марьюшки» Центра культуры «Заречье» из Луховиц стали победителями всероссийского конкурса чтецов «О Родине большой и малой», прошедшего в Москве. Александр Потапов и Виктория Потапова удостоены лауреатства первой степени за выразительное исполнение произведений, посвященных теме Родины.

Конкурс «О Родине большой и малой» проводится ежегодно и собирает участников со всей страны, предоставляя им возможность продемонстрировать мастерство художественного слова. В этом году мероприятие прошло в Москве, где участники представили произведения российских авторов, а также собственные сочинения, посвященные Родине, русскому характеру, родной природе и историческим событиям.

Победа на таком престижном конкурсе подтверждает высокий уровень подготовки и творческий потенциал коллектива «Марьюшки», а также служит стимулом для дальнейшего развития театрального искусства в Луховицах.