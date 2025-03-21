Театральный коллектив из Химок вышел в финал всероссийского проекта

Учащиеся школы № 30 в Химках стали финалистами проекта «Школьная классика» в номинации «Школьный дебют». Всероссийский конкурс организовало «Движение первых».

Данный проект реализуется уже на протяжении пяти лет по инициативе «Движения первых» и института имени Бориса Щукина. Его основная цель — поспособствовать развитию школьного театра.

«Такие проекты дают шанс ребятам поработать с известными театральными деятелями и поближе познакомиться с профессиями из сферы театральной деятельности», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Руководитель театральной студии школы № 30 «Волшебный мир театра» Анна Коняева помогает юным актерам развить многогранность личности, нестандартность мышления, а также научится различать оттенки эмоций и говорить о чувствах.

«Выражаю слова благодарности коллективу и наставнику за проделанную работу и успешный выход в финал всероссийского проекта. Желаю юным актерам успешно пройти следующий этап и продолжить совершенствоваться в театральном творчестве», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.