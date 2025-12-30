Театральный каток в Химках продолжит работу в новогоднюю ночь

Каток будет работать в новогоднюю ночь до 02:00. Для гостей добавили специальный сеанс, во время которого можно встретить Новый год прямо на льду.

Вход на каток бесплатный, однако требуется предварительная регистрация билетов. Она доступна на официальных сайтах «PRОкачу» и «МосОблСпорт». Бронирование открывается за 24 часа до начала сеанса и сохраняется еще в течение 20 минут после его старта.

Следующий сеанс после новогодней ночи пройдет 1 января с 12:30 до 14:00. В праздничные дни каток будет работать с 10:00 до 22:00, за исключением 9 января — в этот день на площадке покажут ледовую постановку «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева

Мероприятия проходят в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье», который объединяет зимние развлечения, культурные и спортивные программы для всей семьи.