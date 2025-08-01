Театральный фестиваль в Пушкино пройдет с 28 по 31 августа

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 2 августа в 11:00 пройдет пресс-конференция, посвященная «Пушкинскому театральному фестивалю — 2025». В этот же день в 12:00 на сцене Летнего театра зрителям покажут спектакль «Золотая рыбка» Московского драматического театра «Маскарадка».

На пресс-конференцию приглашают представителей средств массовой информации и всех желающих. Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра, председатель оргкомитета фестиваля Борис Урецкий и краевед, автор уникальных экскурсий по городу Пушкино Ольга Соловьева расскажут гостям мероприятия о театральных коллективах, которые примут участие в фестивале, и спектаклях.

Все постановки покажут на сцене Летнего театра в парке Пушкино. На сцене выступят актеры профессиональных театров Москвы, Московской области и регионов страны. Зрители увидят около восьми спектаклей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 100-летию города Пушкино.

Отметим, что театральный фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Пушкинский.