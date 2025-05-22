Театральный фестиваль «Русская классика» открылся в Лобне

В Лобне уже в 29-й раз проходит Международный театральный фестиваль «Русская классика», собирающий коллективы из разных городов России — Лобни, Дмитрова, Королева, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы — а также из других стран. Первый фестиваль состоялся в 1996 году и был открыт народным артистом СССР Роланом Быковым.

С тех пор в жюри традиционно входят известные актеры, режиссеры и театральные критики.

Фестиваль давно стал визитной карточкой Лобни, наряду с известным пробегом памяти бронзового призера XVII Олимпийских игр Семена Ржищина, который также проводился в этом году в 29-й раз. Глава города Анна Кротова подчеркнула символичность этого числа.

«Двойка — это всегда баланс и гармония. А девятка — это всегда предвкушение, потому что после девятки всегда юбилей. Поэтому сегодня в предвкушении юбилея следующего года цифра 29 принесет нам всем большую-большую удачу», — отметила Кротова.

Программа фестиваля разделена на две части: молодежный блок с 25 спектаклями школьных и народных коллективов и профессиональная часть с 17 постановками.

В этом году в Лобню прибыли артисты из Ирана и Китая. Китайская делегация представила спектакль «Чайка», продолжая традицию ярких постановок по Чехову. Исполнительный председатель русско-китайской ассоциации У Сяохун рассказал о популярности произведений Чехова в Китае и телом приеме зрителей.

Церемония закрытия XXIX Международного театрального фестиваля «Русская классика» состоится 29 мая. Зрителей ждет насыщенная программа спектаклей, а актеры получат возможность обменяться опытом и идеями.

Фестиваль вновь объединяет любителей театра и продолжает сохранять и развивать традиции русской классики в современном культурном пространстве.