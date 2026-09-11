Театральный фестиваль проведут в Вишняковском лесопарке в Балашихе 12 сентября

В Балашихе в День города проведут масштабный театральный фестиваль «Наш Мейерхольд». Площадкой мероприятия 12 сентября станет Вишняковский лесопарк, сообщил глава округа Сергей Юров.

В честь праздника на территории парка откроют новую сцену, названную в честь режиссера, и представят перформанс «Доктор Дапертутто».

Фестиваль позволит жителям по-новому осмыслить историю: Всеволод Мейерхольд жил и творил в Балашихе с 1926 по 1939 год. На своей даче в Горенском парке он создавал знаменитые постановки — «Клоп», «Баня» и «Ревизор», экспериментируя с языком театра.

Это место служило творческой лабораторией, где режиссер принимал Владимира Маяковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Игоря Ильинского.

«Создание сцены „Мейерхольд“ в Вишняковском лесопарке — это не просто открытие новой площадки, а важный шаг в развитии культурного пространства Балашихи. Фестиваль станет данью уважения великому режиссеру, который долгие годы был связан с нашим городом, и одновременно площадкой для новых творческих идей, объединяя искусство, историю и жителей», — сказал Сергей Юров.

Лесопарк в субботу станет открытым театральным пространством. Перформанс с участием Владимира Кошевого предложит зрителям необычный формат диалога с режиссером и его героями. В программе также заявлены живые скульптуры, тематические фотозоны, водная инсталляция на пруду и выступления звездных исполнителей.

Перед гостями выступят солистка Большого театра Ирина Долженко, солист Карлен Манукян и сводный оркестр под управлением Арифа Дадашева из театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Праздник начнется в 18:30 возле сцены «Мейерхольд» в Вишняковском лесопарке.