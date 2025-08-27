Театральный фестиваль прошел в музее в Павловском Посаде

Открытый фестиваль «Летние звезды» провели в Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде. На нем выступили коллективы из разных городов Подмосковья.

Участники представили постановки в разных жанрах — от народных сказок до философской прозы. К примеру, юные артисты из музыкального театра «Гагарин» выступили со спектаклями «По щучьему велению» и «Верить, надеяться… и любить».

Отрывок из повести «Маленький принц» на сцене показали воспитанники театрального коллектива Дворца культуры «Павлово-Покровский».

«Фестиваль „Летние звезды“ вновь доказал, что театр — это не просто искусство, а живая история, способная объединять людей разных поколений. Надеемся, что в следующем году мероприятие станет еще масштабнее и подарит новые встречи с талантливыми артистами!» — прокомментировали представители оргкомитета.