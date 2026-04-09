Сегодня 21:39 Театральный фестиваль начался в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске проходит IX фестиваль «На театральных подмостках». Жюри оценило спектакли более 20 коллективов из Подольска, Москвы и других муниципалитетов.

Выступления ребят оценивали по двум номинациям — «драматический театр» и «художественное слово». Из Подольска на сцену вышли десять коллективов.

«Я уже третий год приезжаю в жюри и каждый год, по большому счету, это одни и те же имена, добавляются новые, что не может не радовать. Это действительно талантливые дети, и когда приезжаешь из года в год, видишь, как они развиваются, растут. Коллективы очень разные, но могу сказать, что мне очень радостно смотреть подольские коллективы», — отметила педагог института театрального искусства имени П. М. Ершова Елена Кондратьева.

Особого внимания заслуживает театр-студия «Константа» из Сельского дома культуры «Молодежный». Юные актеры сыграли пьесу «Предназначено на слом». Воспитанница студии Ангелина Шаповалова исполнила главную роль — жену молодого художника. «Мы довольно давно начали постановку спектакля, примерно в июле прошлого года, долго отбирали пьесы, которые будут использоваться, потому что это сборник нескольких пьес Теннесси Уильямса. Это одна из самых моих любимых ролей, потому что она мне очень сильно откликается. Молодой художник живет не столь в богатстве, а молодая жена верит в него. Вот эта вся обстановка драматичная, тоскливая, с одной стороны, но при этом она в ней видит романтику, и мне эта героиня, конечно, откликается», — рассказала Ангелина Шаповалова. Фестиваль «На театральных подмостках» проходит весной, в дни школьных каникул.