Театральный фестиваль начался в ДК «Октябрь» в Подольске

Старт мероприятию дали 7 апреля. Открытый театральный фестиваль «На театральных подмостках» традиционно проводится в двух номинациях: «драматический спектакль» и «художественное слово».

Участниками мероприятия стал 21 театральный коллектив из Подольска, Москвы и Московской области. На сцене ДК «Октябрь» представят 15 спектаклей, еще шесть в рамках конкурса покажут онлайн. В номинации «художественное слово» выступят 85 чтецов.

«Все костюмы для спектакля, который мы сегодня покажем, шили наши родители: кто-то на заказ, кто-то вручную пришивал детали или даже разрабатывал дизайн платья, потому что постановка переносит зрителя в XIX век, и было важно визуально тоже передать атмосферу этого времени», — поделились воспитанницы театрального коллектива «НОТОЦО».

Традиция фестиваля берет начало в 2017 году. Мероприятие ежегодно проводят в период школьных каникул, приурочив ко Всемирному дню театра.