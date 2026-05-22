Театральный фестиваль «Мелиховская весна» представит юбилейную постановку «Дяди Вани»

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике имени А. П. Чехова пройдет 26-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Центральной темой форума станет 130-летний юбилей пьесы «Дядя Ваня», написанной Антоном Чеховым в Мелихове в 1896 году.

Открывать фестивальную программу будет постановка «Дяди Вани» Малого драматического театра — Театра Европы под руководством режиссера Льва Додина. Также свою интерпретацию знаменитой пьесы представит Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм».

На пресс-конференции перед церемонией открытия выступят министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, директор музея-заповедника Анастасия Журавлева и другие почетные гости.

В специальной программе «Чехов+» будут представлены постановки по пьесам Михаила Булгакова, которому в этом году исполнилось бы 135 лет.

Всего в афише «Мелиховской весны» более 30 мероприятий: спектакли, творческие встречи с известными режиссерами и артистами. В этом году на участие в фестивале подали 103 заявки из 13 стран. В итоговую афишу включили свыше 20 постановок театральных коллективов из разных городов России, а также Казахстана и Абхазии.

