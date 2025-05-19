Театральный фестиваль «Летние звезды» открылся в Павском Посаде

В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловской Посаде открылся II Театральный фестиваль «Летние звезды». Жители увидят работы студий, коллективов и мастерских разной направленности, на сцене выступят местные артисты и гости из других округов Подмосковья.

Творческий коллектив «Арт-сцена» из Муниципального образовательного учреждения «Гимназия» Павлово-Посадского городского округа представил на открытии фестиваля миниатюру «Ревизор». Также собравшиеся увидели спектакль «Дети войны» от театральной студии «Домино» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного развития „Некрасовский“» филиала сельского дома культуры «Бригантина». Зрители высоко оценили постановки и работу актеров.

Отметим, что фестиваль «Летние звезды» в Павловском Посаде начал работу 17 мая и продлится до 30 августа. С анонсами ближайших мероприятий можно познакомиться на официальной странице Дома-музея Вячеслава Тихонова и администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.