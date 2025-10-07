Театральная студия «Лампа» в Котельниках отметила 5-летие

С днем рождения театральную студию поздравили начальник отдела культуры и туризма управления развития отраслей социальной сферы администрации Котельников Елена Литвинова, а также режиссер и руководитель театра «На стульях» Андрей Коренюгин.

Особым подарком для именинников стал визит коллег из молодежного театра «Круг-2» из Краснознаменска. Гости подарили всем собравшимся яркий и остроумный спектакль «Женитьба».

Театральная студия «Лампа» создана в 2020 году молодым режиссером Ольгой Полевой. Первая встреча коллектива состоялась в ДК «Белая Дача». На сегодняшний день там занимается более 60 человек в возрасте от пяти до 35 лет. Они активно осваивают актерское мастерство и сценическую речь, уделяют внимание пластике и ощущению своего тела в пространстве, ставят спектакли и с удовольствием участвуют в городских мероприятиях и конкурсах различного уровня.