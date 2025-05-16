Театральная студия из Котельников стала лауреатом международного фестиваля

XVI международный театральный фестиваль «Пространство юных» объединил самые разные творческие коллективы — от домов культур до независимых трупп. Конкурс стал за 16 лет своего существования крупнейшим на юге России.

Театральная студия «Лампа» из Котельников под руководством Ольги Полевой впервые представила на фестивале не только детский спектакль «Новые приключения Калле Блюмквиста», но и взрослую постановку «Истории». Артисты подростковой группы показали две литературные композиции: «Первая любовь» и «Похождение Жука-Носорога».

Спектакль «Истории» был отмечен жюри за выдающуюся режиссуру, а приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Владимир Уксусов.

Постановка «Новые приключения Калле Блюмквиста» получила диплом лауреата третьей степени и была признана лучшей по художественному оформлению. Анна и Алиса Димитровы стали лучшим актерским дуэтом, а Ева Амбарцумян была отмечена за лучшую женскую роль первого плана.

Кроме того, литературно-пластическая постановка «Похождения Жука-Носорога» от студии «Лампа» стала лауреатом второй степени, а спектакль «Первая любовь» — лауреатом первой степени.