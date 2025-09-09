Театральная студия из Химок стала лауреатом национальной премии

Школьная театральная студия удостоилась высокого звания и вошла в сотню лучших в стране. Успех ребятам обеспечили их талантливые наставники.

Театральная студия «Волшебный мир театра» из школы № 30 города Химки получила звание лауреата второй степени в категории «Музыкальный театр». Церемония награждения проходила в Государственном Кремлевском дворце.

Под руководством педагогов Анны Коняевой и Натальи Белошапко коллектив был признан одним из 100 лучших в России и получил почетное звание «Народная марка». В рамках гала-концерта на главной сцене страны юные артисты представили запоминающееся выступление «Цирк. Цирк. Цирк». Их номер был посвящен 100-летию со дня рождения композитора Владимира Шаинского и представлен в рамках номинации «Композитор-Легенда».

«Школьный театр — это настоящая творческая мастерская, где каждый ребенок может раскрыть свой талант, научиться работать в команде и выразить себя. Мы гордимся успехами наших юных актеров и будем и дальше поддерживать развитие театрального искусства в нашей школе, создавая все условия для их роста и вдохновения», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Национальная премия «Марка № 1 в России» является одним из ключевых конкурсов на рынке оценки брендов и уровня доверия к ним. Ежегодное вручение премии проходит с 1998 года, а за все время в голосовании приняли участие свыше 10 миллионов россиян.