Театрализованный концерт пройдет в Черноголовке

Черноголовка готовится к празднованию 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина. В честь этой знаменательной даты 3 октября в киноконцертном зале Дома ученых состоится театрализованный концерт «Все это Есенин».

«В этот вечер, начиная с 18:00, поэзия, музыка и хореография сплетутся воедино, чтобы создать неповторимую атмосферу и по-новому раскрыть творчество великого поэта», — отмечают организаторы мероприятия из Черноголовской библиотеки, подчеркивая, что зрителей ждет не просто концерт, а целое представление, погружающее в мир есенинской лирики.

В концерте примут участие ведущие творческие коллективы Черноголовки, включая фольклорный ансамбль «Веретейка», артисты Культурно-досугового центра «Гамма» и другие исполнители.

В программу вечера включена театрализованная постановка, рассказывающая о жизни и творческом пути Сергея Есенина, позволяющая зрителям лучше понять контекст, в котором создавались его произведения. Кроме того, на сцене прозвучат поэтические номера в исполнении учеников черноголовских школ и жителей округа.