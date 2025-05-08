Театрализованный концерт ко Дню Победы прошел в институте культуры в Химках

В Московском государственном институте культуры в Химках состоялся театрализованный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Студенты различных факультетов вуза представили зрителям праздничные номера, всего в представлении задействовали свыше 250 человек.

Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила собравшихся с Днем Победы.

«Вы создаете большую часть культурного наследия. Ваша миссия — передавать историю достоверно, сохраняя память о подвигах наших предков. Их мужество, стойкость и вера — пример для нас. Никто не забыт, ничто не забыто! С наступающим праздником!» — сказала Елена Землякова.

На концерте присутствовали исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров, участник программы «Время героев», научный сотрудник исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, гвардии капитан Николай Орлов, жители и гости Химок.

Театрализованную концертную программу «Победа — 80!» разработала студентка вуза Ирина Петрова. Это ее дипломная работа, созданная под руководством заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета Марины Комаровой.

Гости праздника увидели выступления студентов факультета музыкального искусства, хореографического факультета, кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета, воспитанников Детской школы искусств Московского государственного института культуры, оркестра и волонтеров.