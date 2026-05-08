Театрализованные представления ко Дню Победы прошли во дворах Химок

В Химках всю неделю проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Одними из самых ярких событий стали театральные представления, которые организовали прямо во дворах Новых Химок — на улице Строителей, Юбилейном проспекте и Куркинском шоссе.

Праздники для жителей близлежащих домов подготовил и провел заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«День Победы — это праздник, который объединяет поколения. Наш долг — хранить память о подвиге героев, передавать ее детям и внукам, чтобы история нашей страны жила в сердцах людей», — сказал Александр Васильев.

В программу на каждой площадке включили сцены из военного времени. В формате погружающего спектакля зрители смогли окунуться в атмосферу Великой Отечественной войны, пройти путь солдата и стать частью важнейших исторических событий. Мероприятия также дополнили подробными рассказами о подлинных героях и судьбоносных эпизодах тех лет.

«„Единая Россия“ делает все для того, чтобы сохранить историческую правду. Кроме того, в Химках уже почти два года успешно реализуется программа „Успех в единстве поколений“, которая объединяет разные возраста вокруг общих ценностей», — добавил Александр Васильев.

Депутаты и активисты традиционно организуют десятки мероприятий, приуроченных к великому празднику. Театрализованные представления проходят в разных уголках округа в рамках проекта «Реконструкторы». Такие встречи помогают жителям глубже почувствовать связь времен и в полной мере осознать значимость Великой Победы для нашей страны.