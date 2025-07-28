Театрализованное историческое представление ко Дню города прошло в Волоколамске

Фестиваль народного творчества «Золотая ладья» провели в Волоколамске. Жителей погрузили в атмосферу праздника и напомнили о богатом историческом прошлом города.

Мероприятие приурочили к празднованию 890-летия Волоколамска. Оно прошло в городском парке культуры и отдыха.

Здесь работали тематические площадки и праздничные фотозоны. Гости могли сделать себе памятный значок с логотипом 890-летия города или собственным рисунком. Детей угощали мороженым.

Почетных гостей города встретили с хлебом и солью. Их приветствовали работники сферы культуры Волоколамска.

Также в парке провели театрализованное представление. В творческой форме жителям рассказали об исторических личностях, которые внесли вклад в развитие города и округа. Героями постановки стали Ярослав Мудрый, Екатерина Великая и Владимир Ленин.

Кроме того, работала ярмарка народных промыслов. Местные умельцы представили на ней изделия ручной работы: украшения, керамику и игрушки. В финале фестиваля прошла пенная дискотека.