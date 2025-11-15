Театр «Золотой ключик» из Железногорска покажет спектакли в Балашихе

Театр «Золотой ключик» из Железногорска Краснодарского края в рамках гастролей покажет спектакли в «Маленьком театре кукол» в Балашихе. Зрителям представят постановки «Каштанка», «12 месяцев» и «Гуси-лебеди».

Поездку организовали в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры при поддержке «Росконцерта» по федеральной программе «Большие гастроли.

«Такая практика позволяет артистам обмениваться опытом, расширять свой кругозор и, конечно, находить новые знакомства. А зрители получают уникальную возможность увидеть новые представления от театров разных городов, не уезжая из дома», — рассказал художественный руководитель «Маленького театра кукол» Роман Болтаев.

Ранее балашихинский театр показывал постановки «Мерзни, волчий хвост», «Капитанская дочка» и «Мальчик-с-пальчик» в северном городе.

Театр «Золотой ключик» из Железногорска выступит до 16 ноября по адресу: городской округ Балашиха, улица Некрасова, 15/1. Подробности можно получить по телефону: 8 (915) 099-94-52.