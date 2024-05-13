Театр в Мытищах получил грант президентского фонда | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:44 Театр в Мытищах получил грант президентского фонда пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Театр «Петрушкина Слобода» представил спектакль о последней дуэли Александра Пушкина. В постановке много истории и культуры, живая музыка и оригинальные декорации.

В театральном центре «Петрушкина Слобода» рассказали о последней дуэли великого поэта и писателя — Александра Сергеевича Пушкина. Так на сцене представили спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль».

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Влад Костин вынашивал идею около 10 лет. И реализовал ее в кукольном театре. Так спектакль нашел своего актера, зрителя и событие — 225 лет со дня рождения поэта. Здесь же сделали декорации и самих героев.

Несмотря на кукольную постановку — спектакль для детей постарше — от 12 лет. В нем много отсылок, исторических справок и переплетений истории. Это запоминается зрителям.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Постановка в одно действие сопровождается живой музыкой. Сцена, куклы, интерактивы для зрителей — все создали в театре. И это стало возможно благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Так спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» ожил и начал покорять зрительские сердца. А дальше больше, ведь актеры поедут показывать последний день жизни Александра Сергеевича по всей России.

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