Подмосковный театр «Русский балет» представит спектакли во Вьетнаме

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева начнет гастрольные выступления во Вьетнаме 25 марта. Министерство культуры и туризма Подмосковья сообщает, что гастроли театра «Русский балет» пройдут в рамках фестиваля русской культуры при поддержке посольства России в Ханое.

Вьетнамская публика увидит два балета: «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в авторской интерпретации Вячеслава Гордеева в сопровождении Ханойского симфонического оркестра и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в постановке балетмейстера Юрия Пузакова.

На сцене современного культурного комплекса Ханоя, в театре Хо Гыом, выступит первый исполнительский состав труппы. В него входят заслуженный артист России Дмитрий Котермин, заслуженные артисты Московской области Мстислав Арефьев, Дарья Логинова, Антон Гейкер, а также лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, Алла Валиева, Екатерина Нечаева и другие.