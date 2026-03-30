Спектакли под открытым небом провели в 55 парках Подмосковья

С 26 по 30 марта в 55 парках Московской области состоялось тематическое мероприятие «Театр под открытым небом». Оно было приурочено ко Всемирному дню театра. По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, в событиях приняли участие почти 2,5 тысячи человек.

В рамках мероприятия посетители смогли принять участие в импровизированных спектаклях, обучающих тренингах по актерскому мастерству и творческих мастер-классах.

Например, в парке «Сосновый бор» города Дмитрова состоялся тренинг по актерскому мастерству и импровизированный спектакль «Мартовский переполох». В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа посетители приняли участие в развлекательной программе «Я — актер» и научились основам сценического движения.

Также в парке «Беличий» города Краснознаменска для гостей провели концертную программу «Куклы в детских руках» и тематический мастер-класс. А в парке «Елочки» в Домодедово зрители увидели театрализованное представление «Летучий корабль», основанное на советском мультфильме.

Мини-спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок» состоялся в Городском парке Шаховской. Гости также приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству «Юные артисты».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).