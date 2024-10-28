Театр моды в Подольске стал лауреатом международного фестиваля

Фестиваль собрал творческие коллективы театров моды, модельных агентств и студий из разных городов и стране. Подольский театр «Эксклюзив» подготовил для конкурсного показа две коллекции под названиями «Рождество, а может волшебство, а может чудо, а может сказка» и «Баня парит, баня правит».

Профессиональное жюри высоко оценило мастерство юных актеров из Подольска, их креативные костюмы и яркие постановки. «Эксклюзив» получил диплом лауреата первой степени. Награду завоевала и солистка театра Полина Лаптева, которая стала лауреатом первой степени в номинации «Фотомодель».

С международным успехом поздравила коллектив театра и его руководителей заместитель главы муниципалитета Ольга Шашкова.

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