Театр моды в Подольске стал лауреатом международного фестиваля
XII открытый международный фестиваль «Модный двор» прошел Пензе. На конкурсе успешно выступил театр моды «Эксклюзив» из дворца культуры «Октябрь».
Фестиваль собрал творческие коллективы театров моды, модельных агентств и студий из разных городов и стране. Подольский театр «Эксклюзив» подготовил для конкурсного показа две коллекции под названиями «Рождество, а может волшебство, а может чудо, а может сказка» и «Баня парит, баня правит».
Профессиональное жюри высоко оценило мастерство юных актеров из Подольска, их креативные костюмы и яркие постановки. «Эксклюзив» получил диплом лауреата первой степени. Награду завоевала и солистка театра Полина Лаптева, которая стала лауреатом первой степени в номинации «Фотомодель».
С международным успехом поздравила коллектив театра и его руководителей заместитель главы муниципалитета Ольга Шашкова.
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