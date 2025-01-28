Театр моды из Подольска получил Гран-при на всероссийском конкурсе

Высшую награду завоевал на Всероссийском конкурсе-фестивале «Совершенный» театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь» из Подольска. Кроме того, каждая из коллекций удостоилась звания лауреата I степени.

Конкурс прошел в Доме культуры ЗИО. Подольский театр представил на суд жюри коллекции «Из России с любовью» и «Рождество».

Участниками творческого состязания стали детские, юношеские и взрослые коллективы, а также солисты и дуэты в возрасте от четырех лет.

Победители поучаствуют в финале проекта. Он состоится в Москве.

Отметим, что Всероссийский конкурс-фестиваль «Совершенный» прошел в рамках проекта по развитию культуры России «НаследиеФест — 2022–2030».

Ранее мы рассказывали о том, что балетная студия из Подольска победила на международном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде.