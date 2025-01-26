Балетная студия из Подольска победила на международном фестивале

Балетная студия из Подольска победила на V образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. В международном событии приняли участие танцоры из России, Китая, Беларуси и Сербии.

Образцовый коллектив «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени в номинации «Классический танец». В индивидуальной подгруппе Елена Ковтун завоевала второе место в номинации «Классический танец», а Полина Евграфова — третье в той же категории.

Отметим, фестиваль «Открытое искусство» проходит с 22 по 29 января в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем принимают участие около 1,5 тысяч молодых талантов от 8 до 18 лет из России, Китая, Беларуси и Сербии. Для них подготовили мастер-классы, конкурсные прослушивания, концертные выступления и экскурсии.