Балетная студия из Подольска победила на международном фестивале

Балетная студия из Подольска победила на V образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. В международном событии приняли участие танцоры из России, Китая, Беларуси и Сербии.
Образцовый коллектив «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени в номинации «Классический танец». В индивидуальной подгруппе Елена Ковтун завоевала второе место в номинации «Классический танец», а Полина Евграфова — третье в той же категории.
Отметим, фестиваль «Открытое искусство» проходит с 22 по 29 января в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем принимают участие около 1,5 тысяч молодых талантов от 8 до 18 лет из России, Китая, Беларуси и Сербии. Для них подготовили мастер-классы, конкурсные прослушивания, концертные выступления и экскурсии.
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