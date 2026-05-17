Театр моды «Эксклюзив» из Подольска покорил зрителей фестиваля «Душа России»
Театр моды «Эксклюзив» представил коллекцию «Домоткано-домобрано» на Международном фестивале лоскутного шитья «Душа России», который прошел в московском Гостином Дворе. В мероприятии приняли участие более 100 коллекций из разных регионов России и стран СНГ.
Коллектив из Подольска Московской области показал серию образов, вдохновленных русскими народными традициями и советской одеждой. В основу коллекции вошли переосмысленные телогрейки, стеганые юбки в стиле ватников, лоскутные пиджаки, а также аксессуары ручной работы — сумки из лыка и свалянные шляпы.
«В жюри были представители Китая — профессиональные дизайнеры и мастера. Когда они увидели на сцене русский колорит и яркие красные образы, признались, что не ожидали, что русские окажутся такими добрыми», — рассказала руководитель театра моды Ирина Лаптева.
Для создания костюмов участники коллектива используют домотканые ткани, которые закупают в деревнях и селах. Многие элементы одежды и декора изготавливаются вручную.
«В коллекции есть костюмы невесты. Идея в том, что несколько женщин провожают невесту в добрый путь», — поделилась воспитанница Театра моды «Эксклюзив» Анастасия Шестопалова.
Во Дворце культуры «Октябрь», где занимается коллектив, рассчитывают, что в ближайшее время театру моды присвоят звание «Образцовый коллектив». Сейчас в «Эксклюзиве» занимаются 45 воспитанников. Уже 23 мая коллектив представит новую программу на международном конкурсе дизайнеров «Губернский стиль» в Воронеже.