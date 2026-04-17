Театр моды «Эксклюзив» представил самобытные коллекции в Дворце культуры «Октябрь

Театр моды «Эксклюзив», базирующийся в Дворце культуры «Октябрь» в городе Подольск, снискал известность далеко за пределами своего региона. Коллектив активно участвует во всероссийских конкурсах и фестивалях, а его недавнее триумфальное выступление в Китае добавило ему славы.

На одном из последних мероприятий театр представил зрителям ряд уникальных коллекций. Открылась программа народно-стилизованной коллекцией «Из России с любовью» с участием солистов. Затем была показана авангардная постановка «Чувства», сочетающая моду с элементами прикладного декорирования в русском стиле.

Кульминацией вечера стала коллекция «Домо-ткано, Домо-брано», где старинное полотно гармонично сочетается с красным ситцем, а образы дополнены шерстяными головными уборами. Эта коллекция объединяет новаторство с уважением к традициям. Дизайнеры использовали натуральные ткани ручного окрашивания, а стильные ансамбли дополнили сумочки из лыка.

Мастер дефиле театра Ирина Лаптева отметила, что за 25 лет творческой деятельности «Эксклюзив» создал более 20 неповторимых коллекций, каждая из которых — это музыкальное, красочное театрализованное действие с костюмами высокого художественного уровня и яркими объемными декорациями. Все коллекции рождаются от образа и несут смысловую нагрузку, заставляющую задуматься.