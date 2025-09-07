Театр кукол «Огниво» в Мытищах представил спектакль «Брат и сестра»

Спектакль переносит зрителей в мир, наполненный загадочными существами и древними традициями Востока, и рассказывает о любви, дружбе и взаимовыручке, учит верить в лучшее.

Сюжет разворачивается вокруг брат и сестры, которые вынуждены противостоять злым силам. Во время преодоления препятствий герои познают истинное значение семьи. Благодаря ярким костюмам, декорациям и музыке зрители погружаются в атмосферу Японии.

Отметим, Мытищинский театр кукол «Огниво» — первый из муниципальных театров в Московской области, получивший статус профессионального. Он находится по адресу: улица Шараповская, 4. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах.

Ранее более трех тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Чаепитие в Мытищах» в парке Мира.