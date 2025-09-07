Театр кукол «Огниво» в Мытищах представил спектакль «Брат и сестра»
Мытищинский театр кукол «Огниво» имени Железкина открыл новый 34-й сезон спектаклем «Брат и сестра». Постановку создали по мотивам традиционной японской сказки.
Спектакль переносит зрителей в мир, наполненный загадочными существами и древними традициями Востока, и рассказывает о любви, дружбе и взаимовыручке, учит верить в лучшее.
Сюжет разворачивается вокруг брат и сестры, которые вынуждены противостоять злым силам. Во время преодоления препятствий герои познают истинное значение семьи. Благодаря ярким костюмам, декорациям и музыке зрители погружаются в атмосферу Японии.
Отметим, Мытищинский театр кукол «Огниво» — первый из муниципальных театров в Московской области, получивший статус профессионального. Он находится по адресу: улица Шараповская, 4. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах.
Ранее более трех тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Чаепитие в Мытищах» в парке Мира.