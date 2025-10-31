Театр кукол «Огниво» из Мытищ провел гастроли в Томске

Это не просто представление с куклами, а глубокая, поэтичная и трогательная история о человеческих взаимоотношениях. Спектакль вызвал восторг у зрителей, залы были переполнены, а реакция публики превзошла все ожидания.

Заслуженная артистка России, основатель театра «Огниво» Наталья Котлярова подчеркнула, что эту постановку театр ставит уже шестнадцать лет, и он до сих пор восхищает публику глубиной мысли, новаторскими режиссерскими решениями и впечатляющей игрой актеров.

«Для нас особенно ценно, что мы представили спектакль по Чехову в городе, где памятник писателю является настоящей визитной карточкой. Мы очень рады, что наше искусство нашло такой искренний отклик в сердцах сибирской публики». — поделилась Наталья Котлярова.