Театр кукол «Огниво» из Мытищ провел гастроли в Томске
Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина выступил 24 и 25 октября на сцене Томского областного театра кукол и актера «Скоморох». Актеры дважды показали пьесу Чехова «Вишневый сад».
Это не просто представление с куклами, а глубокая, поэтичная и трогательная история о человеческих взаимоотношениях. Спектакль вызвал восторг у зрителей, залы были переполнены, а реакция публики превзошла все ожидания.
Заслуженная артистка России, основатель театра «Огниво» Наталья Котлярова подчеркнула, что эту постановку театр ставит уже шестнадцать лет, и он до сих пор восхищает публику глубиной мысли, новаторскими режиссерскими решениями и впечатляющей игрой актеров.
«Для нас особенно ценно, что мы представили спектакль по Чехову в городе, где памятник писателю является настоящей визитной карточкой. Мы очень рады, что наше искусство нашло такой искренний отклик в сердцах сибирской публики». — поделилась Наталья Котлярова.
Накануне показа спектакля состоялась пресс-конференция, на которой творческая группа из Мытищ рассказала об истории своего театра, гастрольных поездках и уникальном Международном фестивале театров кукол имени Станислава Железкина.
Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Гущук, отметил, что особое внимание было в «Огниво» уделяется атмосфере, царящей в мире кукольного театра, — той особенной связи, которая объединяет всех кукольников.