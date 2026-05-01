Театр клоунады «Высокие Братья» выступил в Пушкине

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино состоялось выступление театра клоунады «Высокие Братья». Коллектив представил свое искусство на главной сцене парка.

По словам представителя театра Дениса Васильева, это было первое уличное выступление в Пушкине для «Высоких Братьев». Артисты соскучились по формату живой и непредсказуемой уличной клоунады. Свой стиль они описывают как «маленький дурацкий цирк» на стыке драматического театра и классического циркового искусства.

Денис отметил, что взрослые смеялись порой даже больше детей. Это, по его мнению, и есть главный эффект — когда серьезные люди позволяют себе вернуться в детство и открыто выразить эмоции.

Заведующая культмассовым сектором МАУ «Пушкинские парки» Елена Скорюпина рассказала, что приглашение коллектива стало частью концепции первомайского праздника. По ее словам, цирк лучше всего создает атмосферу праздника, а публика в Пушкине хорошо откликается на театральные форматы.

Елена добавила, что летом в парках планируют развивать это направление: проводить уличные постановки и массовые мероприятия, чтобы дать людям возможность отвлечься от повседневной суеты и отдохнуть.