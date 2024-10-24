Театр «Камерная сцена» из Лобни успешно выступил на международном фестивале

Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина» прошел в Мичуринске Тамбовской области. Коллектив из Лобни соревновался с театрами со всей России.

Артисты показали на сцене фестиваля спектакль «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева. Постановка удостоилась особого внимания критиков и пришлась по душе зрителям. Коллектив из Лобни по итогам конкурса получил сертификат на показ спектакля в Москве в Центральном доме актера.

Труппе «Камерной сцены» также вручили диплом фестиваля и подарки. Среди памятных сувениров были знаменитые мичуринские яблоки и статуэтка Дон Кихота работы мастеров Каслинского завода.

Театр «Камерная сцена» в Лобне был создан в 1991 году. Ежегодно он устраивает международный фестиваль «Русская классика», который собирает участников со всей России и из зарубежных стран.

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