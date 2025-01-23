Театр из Лобни вошел в федеральную программу «Большие гастроли»

Стали известны участники Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. В их число попал и театр «Камерная сцена», основанный в Лобне в 1991 году.

Это победа в отборочном туре, организованном Министерством культуры России, стала уже третьей для творческого коллектива. На этот раз труппа отправится на гастроли в город Котлас Архангельской области.

В 2025 году заявки на конкурс подали 452 театра и 94 национальных коллектива. Участниками программы «Большие гастроли» стали 254 театра, их них 32 ведущих, 20 региональных, 74 детских и молодежных, девять студенческих и четыре негосударственных.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала главной целью Всероссийского гастрольно-концертного плана знакомство жителей страны с творчеством региональных театров и коллективов. К проекту ежегодно присоединяются новые участники. Таким образом культурные традиции и театральные школы сохраняются и находят новых поклонников в разных уголках страны.