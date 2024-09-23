Театр из Лобни стал лауреатом фестиваля народного творчества Подмосковья

Диплом лауреата I степени на IV открытом фестивале народного творчества Московской области вручили театру «Куклы и люди» из городского округа Лобня. Спектакль «Золотая рыбка» получил награду «За лучшую режиссуру».

IV открытый фестиваль народного творчества «Лапоть и Валенок» прошел в Московской области. В дисциплине «Театральное искусство» коллектив театра «Куклы и люди» из Лобни стал лауреатом I степени. Диплом «За лучшую режиссуру» получила постановка «Золотая рыбка».

Творческое мероприятие собрало артистов со всего Подмосковья. Они показали более сотни работ в четырех номинациях: вокальное искусство, хореографическое искусство, театр и уличные гуляния.

Номера оценивало жюри, возглавляемое заслуженным работником культуры Московской области Светланой Тумановой.

Напомним, театр «Куклы и люди» работает в Лобне по адресу: Лобненский бульвар, дом № 9. Его руководитель — Жанетта Демихова.

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