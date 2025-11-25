Театр из Котельников получил награду молодежного фестиваля

Театр «На стульях» из городского округа Котельники вернулся с финала молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Коллектив успешно прошел все этапы конкурса и вернулся домой с заслуженной наградой.

Фестиваль, организованный при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области, состоял из двух этапов. В отборочном туре из множества участников были выбраны лучшие коллективы, допущенные к финальным показам.