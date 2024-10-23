Театр «Фэст» представил премьеру спектакля «Укрощение строптивой» в Мытищах

Новую постановку театрального сезона 2024–2025 года «Укрощение строптивой» представил театр «Фэст» в Мытищах. Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов не впервые ставит спектакль по произведениям Уильяма Шекспира. Следующие показы состоятся 28 октября и первого ноября.

Театр уже представил на суд зрителя «Ромео и Джульетту» и «Гамлета», а теперь в копилку репертуара добавилась и комедия «Укрощение строптивой». Постановку наполнили сцены с фехтованием и эмоциональные диалоги героев.

История о строптивой и своенравной Катарине — революционная для эпохи Шекспира. Стандартные отношения, где женщина подчинена мужской власти, автор полностью переосмыслил. Его героиня — не просто взбалмошная женщина: она хочет достойного мужчину. Именно поэтому она так придирчива.

Артисты труппы передали весь спектр эмоций и переживаний героев пьесы. Премьера состоялась на сцене Дома культуры «Яуза».

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