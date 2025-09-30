Театр «ФЭСТ» представил новую постановку в Мытищах

Премьеру спектакля «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» показали во Дворце культуры «Яуза». История затронула важные темы патриотизма, любви к Родине и силы духа.

Новая постановка Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» будет интересна и детям, и взрослым. Художественный руководитель театра, заслуженный артист России и почетный гражданин Мытищ Игорь Шаповалов отметил особую значимость спектакля, который, по его словам, представляет собой уникальное сочетание сказочной формы и глубокого содержания.

Спектакли и новые постановки тектра «ФЭСТ» уже в ноябре жители Мытищ смогут увидеть на новой сцене в обновленном здании. Реконструкция здания находится на стадии завершения.

Показы спектакля «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» пройдут во Дворце культуры «Яуза» 7 и 8 октября.