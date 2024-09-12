Театр «ФЭСТ» открыл новый сезон в Мытищах

На сцене ДК «Яуза» в Мытищах состоялась премьера спектакля «Прощение Фемиды», режиссером которого выступил Алексей Иванов. Эта постановка стала результатом творческой лаборатории, посвященной теме детектива, и впервые была представлена в конце прошлого сезона.

Перед началом спектакля зрителей приветствовал художественный руководитель театра заслуженный артист России Игорь Шаповалов. Он отметил особенность нынешнего события: новый театральный сезон открывается не в привычных стенах театра.

«Видя ваши глаза в зрительном зале, мы чувствуем подъем, он укрепляет нас и заставляет двигаться дальше. Следующий, 39-й сезон мы обязательно встретим вместе с вами в обновленном здании театра „ФЭСТ“», — отметил Игорь Шаповалов.

Премьера «Прощение Фемиды» собрала множество зрителей, и все они с нетерпением ждут возвращения театра в родные стены после реконструкции.

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