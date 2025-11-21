Театр драмы и комедии «ФЭСТ» капитально отремонтировали в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход строительства. Подрядчик сообщил о полном завершении всех работ и о готовности передать здание руководству театра.

Театр драмы и комедии «ФЭСТ» получил официальные документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. Здание теперь готовится к следующему важнейшему шагу — вводу объекта в эксплуатацию.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что для театральной труппы начинается ответственный и волнительный этап. Артистам предстоит переехать в обновленное здание, начать репетиции на новой сцене и освоить современное оборудование.

Зрители скоро смогут узнать о дате начала показов спектаклей из официальных источников театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Приятные перемены коснулись не только самого здания: преобразился и прилегающий к театру сквер. Основные работы по благоустройству завершены — в ближайшее время будет запущено уличное освещение.