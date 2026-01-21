Татьянин день отметят балом в купеческой усадьбе в Коломне

Исторический костюмированный бал в усадьбе купцов Лажечниковых, посвященный Татьяниному дню, пройдет в Коломне 25 января. Присоединиться к танцующим могут все желающие.

Участники клуба исторического танца «Коломенский бал» выступят в гостиной дома-музея, а посетители получат возможность наглядно познакомиться с танцевальной культурой эпохи ампира и приобщиться к традициям прошлого. Организаторы обращают внимание, что для всех участников события предусмотрен дресс-код.

«Кавалеры на нашем „Балу у Лажечниковых“ должны быть во фраке, белой рубашке, шейном платке и в перчатках, а прекрасные дамы — в платьях ампирного силуэта светлых тонов и также в перчатках», — рассказали в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль», в который входит усадьба купцов Лажечниковых.

Костюмированный бал состоится в воскресенье, 25 января, по адресу: Коломна, улица Октябрьской революции, дом 192а, усадьба купцов Лажечниковых. Начало — в 15.00. Вход свободный.