Татьяна Симонова из Богородского округа стала лучшим терапевтом Подмосковья

Пресс-служба администрации Богородского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского округа

Терапевт структурного подразделения Ногинской больницы в деревне Большое Буньково Татьяна Симонова стала победителем регионального конкурса «Лучший врач». Она работает в Богородском округе с 2015 года.

Эксперты Минздрава Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации среди участковых терапевтов победу одержала Татьяна Симонова.

«Отмечу, что в системе здравоохранения Богородского городского округа Татьяна Симонова работает с 2015 года. Являясь участковым терапевтом Буньковской участковой больницы, одновременно выполняет обязанности заведующей этого лечебно-профилактического учреждения», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Теперь Татьяна представит Московскую область на федеральном этапе профессионального конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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